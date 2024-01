Due incidenti stradali nel pomeriggio ferite due donne | una in condizioni gravi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 30 gennaio 2024) Neldi oggi, i servizi di emergenza sono intervenuti in due distinti, coinvolgendo duedi età diverse. Alle 17.25, ad Arezzo in Via Redi, una donna di 36 anni, residente nella zona, è rimasta coinvolta in un incidente d’auto. I mezzi dell’Emergenza Sanitaria sono stati immediatamente dispiegati, trasportando la vittima d’urgenza al Pronto Soccorso di Arezzo con il codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca Arezzo e un’auto infermierizzata di Arezzo. In un secondo incidente, alle 17:05 a San Lorenzo di Cortona, una donna di 55 anni è stata coinvolta in un altro incidente d’auto. I mezzi dell’emergenza urgenza dell’ASL Tse sono giunti tempestivamente, trasportando la vittima in codice due alle ...