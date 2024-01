Due Cpr in Albania I giudici di Tirana | | L’intesa è legittima

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’accordo raggiunto tra Roma esui centri per l’immigrazione "non lede l’integrità territoriale dell’". È quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale albanese che, respingendo le critiche delle Ong e dell’opposizione locale, spiana la strada all’applicazione del memorandum d’intesa firmato da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama lo scorso novembre, grazie al quale verranno costruiti, da parte dell’Italia, due grandi centri per migranti innella primavera del 2024. A questo punto già tra pochi giorni riprenderà l’iter parlamentare per la ratifica del, sospeso il 13 dicembre dalla stessa Corte per valutare i ricorsi. Una sentenza accolta con grande soddisfazione da Fratelli d’Italia. Secondo il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, "svaniscono definitivamente le ...

