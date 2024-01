“Due altalene” | il testo della canzone di Mr Rain a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo il successo dello scorso anno con Supereroi, Mrsarà in gara sul palco dell’Ariston con “Due” un brano nato da un racconto decisivo, quello di un padre che ha condiviso con lui la morte di due suoi bambini. Ecco ildi Duedi Mr.: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibilePerché non esistono parole per dirti cosa sei per meTu mi hai insegnato a ridereTu mi hai insegnato a piangereL’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrimeMa non è facileSe non sei con meIo e te fermiamo il mondo quando siamo insiemeAnche se dura un secondo come le cometeGriderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voceSotto la pioggia sotto la neveSospesi in aria come dueQuante volte ci siamo trovati sul fondoPassando da un ...