Droga e pistola in auto | in manette stella della Nba

Il 45enne è stato arrestato a Ercolano per detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e possesso di armi e munizioni da guerra. Nel ... (2anews)

Via vai sospetto incuriosisce i Carabinieri - in casa trovano droga e una pistola : 3 arresti

Un terzetto di pusher è finito in manette con l’accusa, non solo di detenzione illecita di stupefacenti, ma anche per porto abusivo di ... (ilcorrieredellacitta)