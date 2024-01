Dosso fatto a pezzi a Reggio Emilia | svitati i bulloni

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gualtieri (), 30 gennaio 2024 – Dopo Fleximan che ha mietuto ‘vittime’ tra i tutor antivelocità sulla Cispadana a Boretto e le varie colonnine degli autovelox danneggiate tra Novellara, Core San Martino in Rio, ecco arrivare gli “smontatori” dei dossi antivelocità a Gualtieri.man, dunque, dopo aver colpito in provincia di Bologna, mette la sua firma anche nel Reggiano. E’ accaduto nella notte in via Codisotto a Mane, sulla circonvallazione interna del paese, dove al mattino presto il sindaco Renzo Bergamini è passato e si è accorto che i varidelnon erano allineati: infatti ierano stati quasi tutti. Da pochissime settimane i dossi erano stati piazzati sulla strada. E già qualcuno aveva ...

Si osanna #fleximan come fosse un eroe. Aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi e si osannano questi individui come se avessero fatto l’impresa dell’anno. Non stiamo bene, e ...Non solo gli autovelox, ora tocca anche ai dossi. Infatti dopo il Veneto, dove a Giavone di Veronella è stato completamente rimosso un dosso durante la notte, ora anche a Calderara di Reno (Bologna) u ...BOLOGNA – Prima è arrivato ‘Fleximan’, che sega gli autovelox. E ora spunta ‘Dossoman’, che toglie pezzi di rallentatori installati in strada. Ma questi individui “non sono eroi: sono vandali”. A dirl ...