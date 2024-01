Dopo la Medusa del Caravaggio ecco quella del bergamasco Marco Basile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Michelangelo Merisi, detto il(nome tratto dal paese lombardo che gli ha dato i natali), nasce il 29 settembre del 1571 da un architetto a servizio del marchese di, Francesco Sforza. Senza dubbio è da annoverare fra gli artisti più “rivoluzionari” di sempre per la dirompente forza di rottura delle sue opere rispetto alle teorie e tecniche pittoriche. La testa diè un dipinto realizzato circa nel 1598 dal pittore conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Fu pensato come decorazione di una rotella, uno scudo militare e cortese. L’opera si trova in una collezione privata in Italia. La prima versione è stata sottoposta ad interventi diagnostici che hanno evidenziato vari pentimenti e la presenza di disegni preparatori “a carbone”. Il tema della, caro ai Medici, non sembra essere ...