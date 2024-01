Dopo la finale in Coppa Italia Monza non può fermarsi Ora testa al Galatasaray

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Andrea Gussoni Medaglia d’argento, applausi e una bella iniezione di fiducia per l’ultima parte della stagione: questo il bottino con cui è ritornata a casa la Mint Vero Volleydalla Final Four didi Casalecchio di Reno (Bologna). I brianzoli hanno battuto i campioni d’dell’Itas Trentino e hanno fatto sudare per almeno due set la Sir Susa Vim Perugia. Il bilancio della trasferta emiliana è quindi più che positivo, come sottolineato anche da coach Massimo Eccheli. "È stato un weekend molto intenso, un’esperienza bellissima. Inci è mancata un po’ di energia. Perugia è una squadra molto forte e attrezzata. Siamo stati molto bravi a non darci mai per vinti. Ci è mancato poco ad arrivare al tie-break, speriamo che questaci possa portare ...