Dopo la degenza | per Kate e Carlo ci sono mesi di riposo forzato | ma vogliono continuare a lavorare

La principessa del Galles è stata dimessa dalla London Clinic, ma non si placano le voci sulla vera ragione dell’operazione all’addome ...La principessa del Galles è tornata a casa dopo 14 giorni di ricovero in ospedale per un misterioso intervento all'addome, mentre poche ore dopo re Carlo ha salutato i fotografi mentre lasciava la ste ...Per la principessa 13 giorni di degenza per operazione all'addome Londra, 29 gen. (askanews) - Kate Middleton, principessa del Galles, ha lasciato la London Clinic, l'ospedale in cui ...