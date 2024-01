Dopo il derby 2 Il capitano Mongiello | | Il Chiesanuova ci mette sempre l’anima»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) È maturato al "Della Vittoria" di Tolentino l’unico pareggio della 19ª giornata. Il 2-2 non ha fatto felice nessuno, però fa un pochino più piacere alche si presentava senza Crescenzi e Pasqui, più Monteneri15’ e soprattutto si è trovato sotto 2-0 a pochi secondi dall’intervallo. Poi nella ripresa la squadra di Mobili ha messo in atto una bella rimonta grazie all’incornata di Defendi (5 gol come Sbarbati e Crescenzi) e al tocco elegante disu assist delizioso di Badiali. La quarta rimonta nelle ultime 5 uscite e pensare che prima non riusciva mai. I biancorossi sono scivolati al 4° posto, ma sono appena a 2 lunghezze dalla vetta e +5 sulla Jesina che apre i playout, peraltro quasi a rischio dato che i leoncelli hanno 9 punti di vantaggio sul Montegiorgio. Domenica ci sarà l’Urbania, da sfidare nuovamente ...