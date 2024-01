Donne in attesa Arrivano in città i parcheggi rosa

(Di martedì 30 gennaio 2024)in, riservati alla sosta di veicoli diin gravidanza e di genitori con figli di età inferiore ai due anni e utilizzabili con un permesso valido in tutta Italia: l’amministrazione comunale ha istituito trentasei posti auto destinati a questo uso e la possibilità di utilizzare questi stalli è legata al possesso, appunto, del "permesso", rilasciato dalla Polizia locale allein stato di gravidanza e che ha validità sino al compimento del secondo anno di età del bambino. Il permessopuò essere concesso in duplice copia, quindi anche all’altro genitore, e avrà sempre validità sino alla data di compimento del secondo anno di età del figlio: dotato di crittogramma, ha validità su tutto il territorio nazionale, non è vincolato a uno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI azzurri IN GARA 18.14: ora Deplano, Zazzeri, Ceccon, Miressi per la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE SKI 10.44: Le atlete ripartiranno sotto la neve di Davos in base ai ... (oasport)

“La nostra regione è la prima in Italia per percentuale di donne uccise. Un dramma a cui dobbiamo porre un freno sin dal consiglio di domani in Regione dove arriverà la nuova legge per i centri ...A breve è attesa la pubblicazione della disposizione. La Corte, spiega il giornale di Tirana "Gazeta Shqiptare", ha reputato l'intesa conforme alla Costituzione, bocciando la richiesta di 30 deputati ...Stiamo lavorando – aggiunge Farinati – anche per attivare una serie di percorsi basati su algoritmi tesi a ridurre i tempi d'attesa per i pazienti e a rendere ...è affetta con maggiore incidenza ...