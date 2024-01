Don Antonio | “Mi sono innamorato | non posso più nascondermi”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo una lunga amicizia, ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede principi e ideali. Noncontinuare a combattere contro la mia natura”. Con un lungo post sulla sua pagina Facebook, donRomano, da 23 anni parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, ha annunciato ad “amici, amiche e fedeli” di rinunciare allo stato clericale. Il parroco rivela anche di aver chiesto, il 18 ottobre dello scorso anno, al vescovo della Diocesi di Avellino, monsignor Arturo Aiello, di essere sollevato da incarichi e obblighi connessi al sacerdozio. Nel suo messaggio, donsi scusa con i fedeli della parrocchia di Santa Maria degli Angeli per “aver indugiato per parecchio tempo nel prendere questa decisione: dopo un lungo travaglio ...

Non posso continuare a combattere contro la mia natura". Con un lungo post sulla sua pagina Facebook, don Antonio Romano, da 23 anni parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, ha ...Don Antonio Coluccia, ha organizzato una “Fiaccolata per la vita”. La fiaccolata partirà dalla “torre della legalità”, dal civico 50 di via Santa Rita da Cascia per raggiungere il civico 20. Lì, ...Celebrazioni al Poligono. Gli anarchici raccontano le gesta di Zambonini. Approvata una mozione per i 100 anni dalla morte del socialista Piccinini.