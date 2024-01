Dolce vita romana per Sinner | 72 ore nella Capitale E su Sanremo c' è la svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Stamattina arriverà a Roma. A Fiumicino è tutto pronto per accogliere: aeroporto blindato. Una macchina della polizia andrà sotto bordo (praticamente lungo pa pista dove atterra l'aereo) per scortarlo e accompagnarlo a Roma. I fan, i passeggeri, dovranno rinunciare alle foto-selfie di rito. Albergo segreto a Roma. Nel pomeriggio l'incontro privato con il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e domani l'incontro con Sergio Mattarella al Quirinale. Sullo sfondo c'è ancorae l'invito dì Amadeus. Il tennista ha fatto intendere dalle colonne del Corriere della sera di non voler partecipare, ma potrebbe cambiare idea e andare all'Ariston. Per 72 ore, poco più o poco meno,saràcittà più bella del mondo ed è qui, in una location segreta, che scatterà le foto per uno shooting. ...