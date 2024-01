Dodicenne chiama i carabinieri e salva la madre dalle sevizie | “Il nuovo compagno la sta picchiando”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Lui stamamma”: così una bimba, ha allertato al telefono idi Montesilvano, in provincia di Pescara, chiedendo aiuto. “Sei tu che apri la porta ai?”, le domanda l’operatore e la piccola che si è chiusa in una stanza diversa da quella dove stanno avvenendo le violenze: “Non posso perché se esco picchia anche me”. In breve tempo i militari nel Nucleo radiomobile di Montesilvano piombano in casa dove sono visibili i segni di un violento litigio, “sia sulle cose e sia sui volti dei due conviventi”: un uomo che ha appena superato la cinquantina ed una donna di 42 anni. Su quest’ultima “graffi, ematomi, ma soprattutto grave agitazione”. Lahato lada conseguenze peggiori Identificati anche due minorenni tra ...

