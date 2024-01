Documenti mai più senza Il portafoglio sarà digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La nuova applicazione messa a punto per l’ APP IO cancellerà, per sempre, uno degli incubi peggiori di generazioni d’italiani: smarrire i proprid’identità ed essere costretti a code infinite negli uffici della pubblica amministrazione per poterli rifare. Carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità inpotranno essere scaricati direttamente sull’app Io grazie a ’It wallet’, il primolibero e gratuito per tutti i maggiorenni. Il via libera ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di domani dal Consiglio dei ministri, tra i provvedimenti inseriti nel nuovo decreto Pnrr. il progetto è uno dei punti cardine del piano elaborato dal Dipartimento per la trasformazione, per rendere più efficiente il dialogo tra i cittadini e la Pa. Prima di ...