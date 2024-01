Docente italiana rischia 11 anni di carcere in Ungheria | l’appello di Fiorello | “Riportatela a casa”

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha aperto la puntata di 'VivaRai2!' parlando del caso di Ilaria Salis, l'attivista da un anno inin, dopo che hanno fatto il giro del mondo le sue immagini in aula in catene davanti al giudice. L'articolo .

La Procura di Budapest ha chiesto undici anni di carcere per Ilaria Salis , la 39enne insegnante italiana , militante antifascista, in carcere in ... (orizzontescuola)

presidente dell’Associazione di ricercatori e docenti italiani in Russia che in men che non si dica organizza loro un incontro con Georgij Muradov, rappresentante permanente presso la presidenza russa ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Gentile Direttore Feltri, perché una volta non c'erano le baby-gang ed oggi invece sono sempre più numerosi questi gruppi non di ragazzini ma di veri e propri criminali che si dedicano ad ogni genere ...