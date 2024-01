Disperati ma rabbiosi | che schifo l’auto elogio del libro di Speranza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Come volevasi dimostrare: quella deldi, redivivo, ma probabilmente già morituro di nuovo, non è una conferenza stampa di presentazione ma una tetra liturgia veterocomunista, sgangherata, grottesca, eppure minacciosa: ne ha tutte le tinte, inquietanti, ne ha la propensione a mentire e alla autoesaltazione patologica tipica dei regimi sovietici. Già annunciata a porte chiuse, il che la diceva lunga, poi, per quanto partecipata solo da selezionati invitati, resa disponibile in streaming sul sito della Camera – e che la Camera offra a un ex ministro, oggi semplice deputato, i suoi spazi per pubblicizzarsi, è un segnale che può essere colto come di debolezza o come di connivenza dal governo attuale. Comunque mai sentite tante fandonie, mai visto tanto svicolare. Il potere è resiliente, mettiamola così. La sinistra che si si annusa, che ...