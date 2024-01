Dimensionamento scolastico | ancora proteste dall’Altairpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Gruppo di opposizione “Uniti per Nusco” esprime forte preoccupazione ed allarme a seguito delle notizie apparse sulla stampa relative al trasferimento, ad inizio settembre, del Liceo Classico nel vicino Comune di Montella “per non precisati lavori straordinari da effettuare nel plesso di Nusco, oltre ad un altrettanto forte disagio a seguito delle affermazioni del Sindaco Iuliano, che avrebbe dichiarato che su dette gravi circostanze e problematiche nulla sapeva, perché non era stato informato! Purtroppo su tematiche come quelle della scuola mancano attente e specifiche programmazioni, nonché un confronto continuo con le dirigenze scolastiche e con gli alunni e i genitori. I problemi su tematiche tanto importanti per la collettività non possono essere gestiti dopo che si sono creati. Serve, quindi, una attività preventiva fatta di programmi e di continuo ...