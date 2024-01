Digitalizzazione | a Soresa il Premio Agenda Digitale

pmi e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico. Il progetto premiato dal titolo «framework applicativo per l’assistenza socio-sanitaria territoriale su ...PMI e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico. Il progetto premiato dal titolo “Framework applicativo per l’assistenza socio-sanitaria territoriale su ...PMI e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico. Il progetto premiato dal titolo "Framework applicativo per l'assistenza socio-sanitaria territoriale su ...