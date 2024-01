Dieci più uno indirizzi di design da non perdere a Marrakech

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Visitare per la prima voltaoggi, gennaio 2024, vuol dire vedere una versione della metropoli marocchina epurata di tante verità e unicità che fino ad almeno setto o otto anni fa erano il cuore della sua anima berbera. Quello che un tempo era l’invivibile suq, così come la kasbah o il groviglio delle vie della Medina, oggi resta tale in quanto a geografia e reticolato ma vive un momento di totale pulizia, messa in ordine e ripristino della maggior parte delle sue aree. Poche zone preservano una loro integrità profonda, delicata e con un lato oscuro per lo straniero. Molte aree che un tempo concedevano un contatto vero con il posto sono oggi decisamente più turistiche, commerciali, omologate verso il basso e meno rappresentative della cultura locale. Nonostante questo cambiamento epocale, che continua senza sosta a interessare progressivamente sempre più aree ...