Di Russo Regione Lazio | “un altro milione di euro per contrasto fenomeno”

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato (corriere)

Un aereo da trasporto militare russo Ilyushin Il-76 si è schianta to al suolo il 24 gennaio nella regione di Belgorod , al confine con l’Ucraina. ... (internazionale)

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “Questo nuovo corso della Regione Lazio tiene moltissimo a mettere in campo tutte le proprie forze per aiutare ... ()

Mosca mostra video dell'incidente dell'aereo Il-76 26 gennaio 2024 Mosca, 26 gen. - Un secondo video del comitato investigativo russo mostra filmati di quello che si dice sia il luogo… Leggi ...“In questo primo anno di attività del centro antiviolenza di Tor Vergata abbiamo accolto 125 donne, sia provenienti dal contesto territoriale del Municipio VI di Roma sia dal contesto universitario”.L'oppositore Kara-Murza condannato a 25 anni per alto tradimento e diffusione di notizie false sulla guerra in Ucraina è stato trasferito in una nuova colonia penale di Omsk ...