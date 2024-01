“Devo dire una cosa su Sandra Milo” Laura Pausini ferma il concerto e sorprende il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio 2024ci ha lasciati. L’attrice, conduttrice e musa del grande Federico Fellini, è morta alle 8 del mattino nella sua casa di Roma circondata dall’affetto dei suoi figli Debora, Ciro e Azzurra. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, perché solo pochissimi amici intimi sapevano davvero le sue condizioni di salute. Tra questi ance Pierluigi Diaco, il quale ha voluto informare i suoi telespettatori durante la puntata di Bella ma. Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo della grande diva, con speciali dedicati e un cambio del palinsesto per ricordarla. E a ricordarla sono stati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione della musica, perché, oltre a essere una grande ...