“Devi uscire subito” Grande Fratello | l’ordine di Signorini arriva in diretta Il gelo e poi le lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il momento decisivo della puntata deldel 29 gennaio èto quando Alfonsoha annunciato il nome dell’eliminato. E ciò che èbalzato agli occhi del pubblico è stato il risultato imbarazzante di chi ha dovuto abbandonare per sempre il reality show. Infatti, ha totalizzato un dato al di sotto di ogni aspettativa, quindi andare via è stata solo una naturale conseguenza. Durante l’appuntamento del, si è scoperto il nome dell’eliminato, rivelato dadopo aver ottenuto la busta con la decisione del pubblico tramite televoto. Ad inizio puntata il conduttore aveva immediatamente stoppato lo stesso e i dati emersi sono stati devastanti per una protagonista del programma, che non ha potuto fare ...