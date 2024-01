Destiny 2 | Bungie annuncia la collaborazione con BioWare

Il salto nel tempo di Bungie ha dimenticato l’elastico: rinviato il DLC The Final Shape per Destiny 2, e Bungie sviscera il posticipo Facendo eco ... ()

Joe Blackburn di Bungie ci fa una promessa: “abbiamo assi nella manica” per The Final Shape , atteso (e posticipato) DLC di Destiny 2 In seguito ... ()

Bungie ha annunciato quest'oggi di aver stretto una collaborazione con Electronic Arts e BioWare per introdurre in Destiny 2 contenuti a tema Mass Effect. Dal 13 febbraio sarà disponibile ad esempio ...Nel gioco debuttano elementi di Mass Effect, in attesa di nuove espansioni ed eventi speciali ...Dopo aver dato inizio alla Stagione dei Desideri di Destiny 2 con Geralt di The Witcher, Bungie guarda in direzione di BioWare per lanciare una nuova collaborazione che darà ad ogni Guardiano ...