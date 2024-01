Deroga vincoli mobilità e aggiornamento graduatorie terza fascia ATA | sugli emendamenti si voterà la prossima settimana

C'è attesa per migliaia di docenti vincolati su cosa potrà accadere in sede parlamentare con la presentazione di alcuni emendamenti che prevedono la deroga al vincolo triennale.Decreto Milleproroghe, Anief: alcuni emendamenti salva-scuola ritenuti “non idonei”, in corso l’esame degli altri ...(Teleborsa) - Sono tante le proposte emendative al Decreto Milleproroghe suggerite dal giovane sindacato Anief. Tra queste: proroga contratti PNRR al 30 giugno e per tutta la durate del PNRR; conferma ...