Depistaggio Borsellino | udienza rinviata al 10 febbraio | sarà sentito ex poliziotto Genchi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Caltanissetta, 30 gen. (Adnkronos) – E’ stata aperta e subitoal prossimo 10l’del processo d’appello per ilsulle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il Presidente del collegio, Giovambattista Tona, preso atto che il teste previsto per oggi, Gioacchino, ha presentato un certificato medico, ha rinviato al 10per sentire l’exe oggi avvocato penalista. Alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. L'articolo CalcioWeb.

(Adnkronos) – "Io non so quale sia stato il movente della strage di via D'Amelio, ovvero, se vi siamo stati più moventi convergenti. Di sicuro ... (termometropolitico)

"Io non so quale sia stato il movente della strage di via D'Amelio, ovvero, se vi siamo stati più moventi convergenti. Di sicuro Borsellino era un ... (sbircialanotizia)

Caltanissetta, 30 gen. (Adnkronos) – E’ stata aperta e subito rinviata al prossimo 10 febbraio l’udienza del processo d’appello per il depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il Presi ...Venerdi 2 febbraio alle 17,30 negli spazi della Fondazione Sicilia Villa Zito di via Libertà sarà presentato l'ultimo libro dal titolo "La Strage L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di V ...Salta la deposizione dell’ex poliziotto, oggi avvocato, Gioacchino Genchi, prevista per oggi pomeriggio al processo sul depistaggio delle indagini ...I tre appartenevano al gruppo investigativo ...