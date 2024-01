Delitto di Cairate | svolta vicina? Lugli | Sarà facile capire chi è stato

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il giallo dicontinua ad infittirsi. Emergono infatti sempre nuovi dettagli sull'omicidio del ventiseienne Andrea Bossi, ritrovato senza vita nell'abitazione dove si era trasferito da qualche mese. Nessuna effrazione: segno che Andrea avrebbe fatto entrare il suo assassino in casa. Scomparsi alcuni monili d'oro che porterebbero a pensare da un lato a una rapina finita male e dall'altro a un tentativo di depistare le indagini. E infine non si trova l'arma del. Quello che si sa è che il giovane operaio originario di Fagnano sarebbecolpito diverse volte con un'arma da taglio e un fendente lo avrebbe ferito fatalmente alla gola. Un rebus, quello della morte di Andrea Bossi, che si infittisce ulteriormente se si pensa poi al movente dell'omicidio. Perché uccidere un ragazzo che tutti descrivono come mite e sempre ...

