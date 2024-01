De Rossi rischia di fare la fine di Xavi o Pirlo | quella di “un marziano a Roma” El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) Daniele Dediladeldi Ennio Flaiano. L’alieno che atterra nella Capitale, al centro di Villa Borghese, e viene accolto daini come una star, il Papa lo convoca in Vaticano per un’udienza privata, sale al Quirinale; poi dopo due settimane non frega più niente a nessuno e quello se ne torna su Marte. Lo scrive El, che paragona la possibile parabola di Desulla panchina delladia Barcellona. Non è una bella prospettiva. “è una città ciclotimica – scrive Daniel Verdù – Eleva e divora i suoi miti a una velocità vertiginosa. Ma la metafora di Flaiano funziona per il calcio e per alcuni club in ...