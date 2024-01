De Rossi fa due su due L’analisi della sofferta vittoria della Roma a Salerno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)30 gennaio 2024 - Si soffre, ma i tre punti continuano ad arrivare, ladi Daniele Deè così, prendere o lasciare. Nella serata di ieri i giallohanno vinto, proprio come contro il Verona (e anche nell'amichevole in Arabia Saudita), per 1-2 in una sfida ad alta tensione, dove i ragazzi del tecnico Campione del Mondo nel 2006 hanno sofferto, ma ottenuto i tre punti. Due vittorie nelle prime due in Serie A, a un allenatore dei lupacchiotti non succedeva da ben undici anni, quando nel 2013 era Rudi Garcia a ottenere i sei punti dopo la prima coppia di match da tecnico dei capitolini. A decidere il match sono state le reti di Dybala, su calcio di rigore, e di Pellegrini, con la rete di Kastanos per i campani a rendere vivace il finale di incontro. Per la sfida contro i granata, l'allenatore dei ...