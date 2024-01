De Maggio | “Ho una notizia su Antonio Conte | ci sono buone possibilità che venga al Napoli”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Secondo Valter De, la moglie divuole tornare in Italia. Cicheal. Clamorose rivelazioni di Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, sul futuro di. Secondo il giornalista, l’ex tecnico dell’Inter potrebbe accasarsi alnella prossima stagione, un valido aiuto potrebbe arrivare dalla moglie dell’allenatore. “La moglie dinon ha voglia di andare lontano, o aspetta il Milan o il. Se andasse al Milan ilsi fionderebbe su Pioli. Attaccante? Zirkzee è sul taccuino di Meluso e Micheli, ma piace anche David ed anche Guirassy dello Stoccarda. Se poi venisse ...

Pandemonio Pgt in Consiglio comunale, approvazione per il nuovo strumento urbanistico, ma da parte della sola maggioranza , e dopo una giornata, ... (ilgiorno)

Gli analisti del think tank prevedono un boom per i partiti sovranisti alle Europee. "Identità e democrazia" terzo gruppo del Parlamento, exploit di ... (ilgiornale)

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca , analizza la situazione e individua il valore chiave dell’Inter nella corsa per il titolo. Nell’ambito ... (napolipiu)

Fiumicino, 27 gennaio 2024 – “La Giornata della Memoria ”, una data importante, necessaria per non dimenticare, ma anche una ricorrenza molto triste ... (ilfaroonline)

Atteso al centro della forchetta prevista 5,2-5,6 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - "Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo cumulato di dividendi del piano che ...Il Comune della Spezia organizzerà la prima 'Borsa del turismo esperienziale per il territorio della area vasta spezzina' probabilmente tra aprile e maggio del 2024 con un focus sulle bellezze dell'en ...Una mostra che costituisce un evento collaterale al fitto programma del Carnevale di Putignano e che sarà ospitata dal Museo Civico dello stesso comune dal 3 al 17 febbraio ...