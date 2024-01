Dallo stretching alle espansioni | dai bagni di vapore ai supporti smart

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 gennaio 2024) In una celebre scena del film Il tempo delle mele del 1980, Penelope, la migliore amica della protagonista Vic interpretata da Sophie Marceau, passa un sacco di tempo immersa in vasca con i jeans con il preciso intento di stringerli e renderli quindi più sexy. Oggi le cose sono cambiate. Le proporzioni dei pantaloni in denim sono meno aderenti e la comodità di chi li indossa ha la precedenza. Per questo siamo spesso alla ricerca di idee su come allargare i jeans, soprattutto nel caso di acquisto online della taglia sbagliata, oppure di un capo vintage che ci sta benissimo ma che risulta leggermente stretto. La ricerca del jeans perfetto è infatti una missione che riguarda tutte e che forse non avrà mai fine. Ma se per caso il modello ideale venisse trovato sfortunatamente di una ...