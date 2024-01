Dalla Francia all' Italia | via Germania Dilaga la protesta dei trattori

(Di martedì 30 gennaio 2024) È la settimana decisiva. O l’Europa nel vertice straordinario sul bilancio di giovedì dirà e farà qualcosa o l’Europa sarà paralizzata. La marcia deinon si ferma e si prepara alla “conquista” delle capitali. Ora dopo ora aumentano le strade e le autostrade bloccate dagli agricoltori cheno contro il nuovo Green Deal europeo, una burocrazia considerata eccessiva, l’aumento dei costi e una concorrenza low cost incontrollata. Ministri, sindacati, leader degli agricoltori e in alcuni casi anche primi ministri si stanno sedendo ai tavoli per arrivare ad una soluzione. Migliaia di agenti (15mila in) presidiano le strade. E sono decine le autostrade e le strade bloccate dai manifestanti. Un’onda che cresce e che punta a paralizzare l’Europa e fermare le merci. In attesa di risposte dai singoli Stati e di un segnale ...

Il Paris Saint Germain punta Rafael Leao per giugno : il club francese sta già lavorando al mercato estivo e ha messo in cima alla propria... (calciomercato)

Rafael Leao dal Milan al PSG nel prossimo Calciomercato estivo? I 'rumors', in tal senso, si moltiplicano. Soprattutto in Francia (pianetamilan)

Prodotta oggi nelle centrali con la tecnica della fissione, ovvero la rottura di atomi pesanti che in questo modo liberano energia, da un lato offre la possibilità di produrre energia senza emissioni ...Classe 1988, Begarin vanta svariate esperienza in Francia nel corso della sua carriera e questa, in caso di conferma, sarebbe la sua prima avventura fuori dalla patria. Dal 2019 al 2022 ha giocato al ...Il ministero dei Trasporti ha convocato le associazioni dell’autotrasporto il 7 febbraio per affrontare i costi relativi ai carburanti e lo stanziamento per il rinnovo del parco veicolare. Riaperta la ...