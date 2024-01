Dai pandori ai biscotti | le 5 inchieste aperte che coinvolgono Chiara Ferragni

(Di martedì 30 gennaio 2024) La procura di Milano ha aperto 3 fascicoli in cuiè indagata mentre la procura di Cuneo ne ha aperto 2, sulla campagna Oreo e sulla donazione a Soleterre, per ora senza ipotesi di reato e senza indagati

Non accenna a fermarsi la bufera su Chiara Ferragni , dopo la sanzione dell'Antitrust con una maxi multa milionaria . L'influencer è stata multata ... (247.libero)

Fabio Maria Damato è il braccio destro di Chiara Ferragni nelle sue società, la persona di cui l'influencer si è sempre fidata e che ora è indagato con lei per il caso Balocco ...E nell’affaire del pandoro un profitto "ingiusto" sarebbe stato ottenuto "con l’inganno" nei confronti dei consumatori, che avrebbero subito un "duplice" danno, perché indotti sia a fare una scelta ...Indagato anche il braccio destro dell'imprenditrice, Fabio Maria Damato. Per la procura di Milano, fin dal 2019 è stata usata una strategia precisa per aumentare il consenso ...