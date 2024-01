Dacia Sandero Quando l’utilitaria è un fenomeno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La sostanza al potere.è l’auto straniera più venduta in Italia e domina anche in Europa, ormai costantemente sul podio delle bestseller. Un exploit ripetuto, con 600.000 unità vendute negli ultimi tre anni, oltre 254.000 nel 2023, seconda solo alTesla Model Y. Essenziale, ecumenica e non limitata,è l’incarnazione della utilitaria contemporanea e della filosofia del marchio. Ha tutto quello che serve, nulla di superfluo e si presenta con uno stile gradevole, con la carrozzeria più tornita, addirittura avventuriero nell’allestimento Stepway. Il plus senza dubbio sta nel prezzo, che parte da 13.250 euro. Sul piatto c’è una vettura compatta del Segmento B, lunga 4,09 metri, garantita 3 anni o 100.000 km, con un bagagliaio che con cinque persone a bordo ha una capacità di carico di 406 ...