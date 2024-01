Da Tirana ok al patto Italia-Albania E le opposizioni rosicano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Corte Costituzionale albanese ha dato il via libera al protocollo sui migranti siglato il 6 novembre a Palazzo Chigi dal premier Edi Rama e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Era una decisione in attesa il 6 marzo ma è arrivata ieri con largo anticipo. Secondo la Consulta albanese il protocollo è conforme alla Costituzione perché «non modifica i confini territoriali nè l'integrità territoriale della Repubblica d'». Ma cosa prevede il protocollo? L'accordo pubblicato che l'può costruire due centri per i migranti sul suolo albanese e per farlo può utilizzare il porto di Sheng jin e l'area di Gjader. Avrà una durata di 5 anni, rinnovabile per altri 5 e all'costerà complessivamente, se non viene rinnovato, circa 775 milioni di euro più un fondo di garanzia da 65,6 milioni di euro. Nel frattempo il ...