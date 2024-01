Da Napoli ad Avellino per compiere furti | due arresti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoErano arrivati adcon un’auto presa a noleggio per. Dopo aver rubato un’Audi parcheggiata nel centro disono stati però intercettati da una “Gazzella” dei carabinieri in servizio di perlustrazione. Due giovani di, di 24 e 26 anni, sono stati bloccati e arrestati dopo aver tentato di darsi alla fuga a piedi, in attesa che un terzo complice, un giovane di 17 anni che è stato denunciati al Tribunale die Minorenni dii, li prelevasseco l’altra auto. Sequestrati un flex,diverse centraline di auto rubate, sette smartphone e vari attrezzi da scasso. I due giovani, risultati conprecedenti penali, sono stati trasferiti in carcere ad. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

