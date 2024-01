Da Belen Rodriguez a Dayane Mello | quale capospalla scelgono le vip?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con l’inverno entrato nel vivo e il freddo che si fa sentire, ildiventa inevitabilmente il protagonista degli outfit. Per fortuna le opzioni tra cui scegliere sono molte: per dare sfogo al proprio stile e giocare con il look c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra pellicce, cappotti e piumini ecco cosa preferiscono le. LEGGI ANCHE >>>Deva Cassel e l’eleganza di un trench (di coppia) a Parigi<<< Calde e trendy con il piuminoPerfetto sulla neve ma anche per le giornate in città, il piumino è ilideale per proteggersi anche dal freddo più pungente senza rinunciare allo stile. Corto, stretto in vita, morbido come una nuvola e con loghi all over è il puffer Fendi x Fila indossato da Cristina Buccino per la vacanza ad alta quota. Ha l’aria di essere ...