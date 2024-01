Cybersecurity | Melillo | +23% attacchi ransomware in un anno

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - "Siamo di fronte a una sfida grande e dagli esiti incerti: l'Italia è al terzo posto in Europa e al sesto nel mondo per, che nel nostro Paese hfatto registrare un aumento del 23% solo nell'ultimo. Una posizione molto alta in classifica che riflette una condizione di debolezza nella prevenzione e nel contrasto: un attacco al cuore della sicurezza cibernetica viene punito meno severamente dell'organizzazione di un rave party". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni, intervenendo al convegno "Violenza della rete, violenza nella rete", organizzato a Palazzo San Macuto dal Garante per la privacy in occasione della 18ma Giornata europea della protezione dei dati personali. "Sono dati preoccupanti - ha ammonito ...

Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, intervenendo al convegno "Violenza della rete, violenza nella rete", organizzato a Palazzo San Macuto dal Garante per ...Dell Technologies has introduced its new go-to-market Partner-First strategy for storage and data protection in which direct sales reps can earn more by selling their storage portfolio through channel ...