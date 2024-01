Cutolo | il giovane musicista ucciso a Napoli | uno degli indagati arrestato in Spagna

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ statoperchè coinvolto in un’inchiesta dell’autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci , indagato a piede libero aper l’omicidio di Giovanbattista, ilal culmine di una lite scoppiata nella centralissima piazza Municipio per uno scooter parcheggiato male. Lo riportano Il Mattino e Repubblica. embed post id="1753018" Mucci,a Barcellona,...

Mucci è indicato come complice del minorenne che ha ucciso Giovanbattista Cutolo al termine di un'aggressione. Difeso dall'avvocato Leopoldo Perone, il giovane è stato arrestato, venti giorni fa, per ... L'omicidio, per mano di un 16enne, del giovane musicista Giovanbattista Cutolo. Gli stupri del Parco Verde di Caivano, ad opera di un branco di giovanissimi, accanitisi per mesi su due bambine.