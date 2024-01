Cure palliative e sostegno | Cerchiamo volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) EMPOLI C’è sempre bisogno di. Soprattutto in ambiti in cui solidarietà, vicinanza ed empatia giocano un ruolo determinante. Allo scopo di ampliare la rete die aiuto, l’associazioni Amici dell’Hospice onlus organizza un corso per diventarein. Si tratta di un ciclo di sette incontri al temine del quale si diventaindi primo livello. Il corso è gratuito e si terrà a Empoli, a La Vela Margherita Hack, ad Avane. Il primo appuntamento è venerdì 2 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30. Le altre date: 16, 21 e 28 febbraio sempre in orario 17.30 - 19.30; e 10, 24 febbraio e 9 marzo dalle 9.30 alle 11.30. Le iscrizioni chiudono domani. Per informazioni e iscrizioni chiamare al numero ...