Cura_mondo | un bel momento di cultura dell’arte in Valle telesina

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato scorso si è conclusa la collettiva Cura MONDO, nella galleria Mondoromulo arte contemporanea, con undedicato al confronto tra curatori, artisti e appassionati d’arte. Un talk, peraltro animato, fortemente voluto da Maria Venditti, curatrice della mostra, che oltre a oltre a fornire uno spazio stimolante per la riflessione e lo scambio di idee, ha creato nuovo terreno in cui innescare collaborazioni sincere. “Ho desiderato questodi celebrazione per poter rendere onore a questa operazione, che per me è stata molto preziosa, di avere le opere degli artisti in mostra e di poter ragionare sul tema della cura” ha detto Maria Venditti. “Il tutto si è tradotto in un rito di espressione e testimonianza, intorno alla sacralitàe dei luoghi e delle soggettività che la interpretano, la ...