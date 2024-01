Cuore malato uccide una donna ogni 5 minuti

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – In Italia l'infarto o altre malattie delstroncano 124mila donne all'anno: una. Ma "il 20% di queste morti", circa 25mila, "possono essere evitate con la prevenzione". Parola di Daniela Trabattoni, direttore dell'Unità di Cardiologia invasiva del Centro cardiologico Monzino di Milano e responsabile di Monzino Women, il primo centro

L'appello del Monzino di Milano: 'Il 20% di queste morti', circa 25mila, 'possono essere evitate con la prevenzione' ...Maxi multa per l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, che dovrà pagare oltre 760mila euro, l'equivalente di due settimane di stipendio, per aver saltato una sessione di allenamento ...ne cancella le certezze e porta rapidamente il pubblico a intuire che quel mondo è malato. Intrecci e scoperte di amori e dolori, di piccoli affetti e grandi bugie, di epopee travolgenti come tempeste ...