Crystal Palace-Sheffield United martedì 30 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali ufficiali ufficiali ufficiali ufficiali ufficiali | quote | pronostici

Matias Soulè, in estate, potrebbe interessare a diversi club e la Juve dalla sua cessione potrebbe incassare più di 30 milioni di euro Come riferito da Sportmediaset, in estate Matias Soulè potrebbe e ...I pronostici di martedì 30 gennaio: in campo Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, inizia un turno infrasettimanale in Premier League.Nottingham Forest-Arsenal è una partita della 22esima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.