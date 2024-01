Cristiano Ronaldo contro Messi | data | orario e dove vedere in tv Al Nassr-Inter Miami

Tiene banco la critica mossa a Leão per non essere così continuo e meno decisivo in questa stagione. Beppe Bergomi fornisce la... (calciomercato)

Test amichevole per l'Al-Hilal contro l'Inter Miami, Michael va in rete e celebra il gol come CR7: la reazione della Pulce ...L'anno scorso ha segnato tanto, mi aspettavo quest'anno un rendimento migliore sotto porta. Anche Cristiano Ronaldo era partito così nel suo ruolo, poi però ha iniziato a segnare sempre e a lavorare ...The Last Dance...stavolta per davvero. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si ritrovano ancora l'uno contro l'altro in quello che potrebbe essere l'ultimissimo scontro diretto delle loro gigantesche car ...