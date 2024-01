Cremlino | ' Usa non pensino a rappresaglie contro l' Iran'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilha invitato gli Usa ad astenersi dal'o interessiiani in Medio Oriente dopo l'uccisione di tre soldati americani e il ferimento di altri 34 in un bombardamento di droni su una base statunitense in Giordania. "Non accogliamo con favore alcuna azione che porti alla destabilizzazione della situazione nella regione e all'escalation della tensione, soprattutto sullo sfondo del potenziale di conflitto già eccessivo che osserviamo nella regione", ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Il Cremlino ha invitato gli Usa ad astenersi da rappresaglie contro l'Iran o interessi iraniani in Medio Oriente dopo l'uccisione di tre soldati americani e il ferimento di altri 34 in un ...