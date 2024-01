Creature Commandos | James Gunn | Ecco perché uscirà prima di Superman Legacy

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il regista ha spiegato il motivo per cui la serie animata deve usciredel suo nuovoCome sappiamo,sarà il progetto che darà il via al nuovo DC Universe die adesso il regista ha spiegato il motivo per il quale la serie animata dovrà esordiredell'arrivo dial cinema. Cos'èè una serie animata del DCU composta da sette episodi, tutti scritti da. Il regista ha parlato del potenziale dell'animazione, in quanto il mezzo permette ai collaboratori di "raccontare storie gigantesche, ma senza spendere, per esempio, 50 milioni di dollari a episodio". ...

La sua partecipazione a House of the Dragon è stata una vera rivelazione: Milly Alcock, giovane attrice australiana classe 2000, si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale grazie al ruolo ...Creature Commandos sarà il primo progetto dei DC Studios ambientato nel nuovo DCU, ma sarà solo un antipasto; Superman: Legacy è la portata principale. Si sa molto poco dei piani di James Gunn per ...L'attrice vista in The Witcher è recentemente entrata a far parte del cast di doppiatori della nuova serie animata DCU.