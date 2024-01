Così l’Ungheria mette in catene l’anima europea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nitrosi Ieri a Budapest è finita inl’Europa, non ’semplicemente’ la detenuta in attesa di giudizio Ilaria Salis. Le immagini della donna italiana portata davanti ai giudici per la prima udienza dopo 11 mesi di carcerazione preventiva con ceppi ai piedi eai polsi sono il de profundis dell’umanesimo europeo sul quale abbiamo costruito le fondamenta dell’Unione. Nel paese di Orban evidentemente non valgono i principi cardine dell’Europa democratica. Non valgono a quanto pare le norme minime per il trattamento dei detenuti contenute nelle raccomandazioni che il Consiglio dei ministri europei inviò nel febbraio 1987 all’allora Comunità(non era ancora Unione): "L’uso die ferri deve essere proibito". Le eccezioni sono limitatissime e comunque non giustificate dal comportamento di Ilaria ...