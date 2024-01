Così la rottamazione quater del governo Meloni sta salvando chi ha frodato il fisco con fatture per operazioni inesistenti – Il caso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla faccia del duro contrasto alle frodi carosello grazie alla norma contro le partite Iva apri e chiudi. E della narrazione secondo cui ilnon avrebbe varato condoni ma solo misure “vantaggiose per lo Stato”. Ora c’è la controprova che, con la quarta edizione dellaprevista dalla manovra per il 2023, l’esecutivo ha offerto un prezioso cadeau a chi hailattraversoper. A beneficiarne è stata, di recente, una società che aveva utilizzato quell’artificio per scalare dall’imponibile 4 milioni di euro facendo figurare a bilancio costi fittizi. Come ha raccontato la rivista onlineEquo, a fronte di una contestazione dell’Agenzia delle Entrate che li aveva ...