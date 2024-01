Cos' è Neuralink e come funziona il chip nel cervello

L'azienda fondata da Elon Musk si prepara al primo impianto di un'interfaccia neurale in un cervello umano . Neuralink punta a operare 11 persone ... (repubblica)

Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano ... (ilmattino)

Dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer solo attraverso il pensiero. Quella che fino a pochi anni fa poteva ... (leggo)

Elon Musk tenta di spostare le frontiere della neurotecnologia attraverso Neuralink, la sua società che mira a mettere in comunicazione il cervello di un essere umano con un computer tramite un ...La start-up di neurotecnologie Neurolink, co-fondata da Musk nel 2016, ha impiantato il primo chip cerebrale in un essere umano domenica scorsa ...Neuralink ha ufficialmente dato il via ai test dell'interfaccia neurale nel cervello. L'obiettivo è testare la sicurezza.