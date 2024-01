Cos’è lo swatting | che fa tremare anche politici e vip Da una falsa segnalazione alle teste di cuoio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Immaginate di ritrovarvi, all’improvviso, lediche vi fanno irruzione in casa accusandovi di aver commesso un crimine atroce, e magari puntandovi contro dei fucili. Una prospettiva terrificante, ma sempre più comune negli Stati Uniti, specie come forma di violenza politica. Si tratta dello, che parte da unamediante una chiamata anonimaforze dell’ordine. A farne le spese – per ben due volte – è stata ad esempio Nikki Haley, l’avversaria di Donald Trump nelle primarie repubblicane. Sabato la polizia di Kiawah Island, nella Carolina del Sud, ha ricevuto una chiamata da parte di una certa “Rose”: standosue parole, la politica avrebbe sparato alla figlia 25enne Rena, riversa in una pozza di ...