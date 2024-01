Corso di formazione ‘Ben-essere in classe’ riservato ai docenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Prende il via da febbraio per concludersi a maggio, presso la scuola secondaria di Pedaso, ildiperin, coordinato dall’Università di Padova, con la supervisione della professoressa Daniela Lucangeli. Il progetto coinvolgerà, in un perdi ricerca-azione, un intero consiglio di classe della scuola secondaria, ma sarà aperto anche ad altri insegnanti interessati dell’Istituto Pagani di Monterubbiano, impegnati in ogni ordine di scuola. L’importante opportunità formativa sarà curata da un team di professionisti formati da Mind4children, Spin-off creato dalla neuro scienziata e si concentrerà sui temi fondamentali della warm cognition, della comunicazione emotiva, della relazione educativa efficace e della gestione ...